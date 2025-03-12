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"Шомуродов - отличный парень": Раньери оценил игру конкурента Довбика

Италия
Обновлено

Как известно, отличный парень – это не профессия

"Шомуродов - отличный парень": Раньери оценил игру конкурента Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери в своем комментарии после матча с "Эмполи" (1:0) раскритиковал Эльдора Шомуродова, не сумевшего воспользоваться голевыми моментами.

“У меня уже возраст, и со мной нельзя так шутить. Шомуродов – отличный парень, но он не бомбардир. Я уже сказал ему, что самое главное – уметь оказываться в нужном месте в нужное время. Он забивал решающие мячи и продолжает это делать”, – сказал Раньери.

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Добавим, что в 5 последних встречах "волков" Довбик только раз оказался в стартовом составе. В других случаях в основе "джаллоросси" вместо него выходил узбекский форвард.

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Клаудио Раньери Рома (Италия) Эльдор Шомуродов
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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
12.03.2025 в 08:00
Довбик ему больше не конкурент.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
12.03.2025 в 08:00
Довбик ему больше не конкурент.
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fatov1986 (Лондон)
12.03.2025 в 08:43
да наоборот же
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