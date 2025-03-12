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Бывший тренер Милана стал кандидатом на должность в Ювентусе

Италия

Может вернуться в Италию

Бывший тренер Милана стал кандидатом на должность в Ювентусе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тьяго Мотта был назначен главным тренером "Ювентуса" с перспективой долгосрочного проекта, однако последние результаты ставят это под сомнение. Команда далека от оптимальной формы, а недавние поражения - вылет из Кубка Италии от "Эмполи" и разгром 0:4 от "Аталанты" – лишь усугубили ситуацию.

По информации La Gazzettaa dello Sport, Мотта имеет профессиональные отношения со спортивным директором Кристиано Джунтоли, сыгравшим ключевую роль в его приглашении. Джунтоли неоднократно поддерживал тренера, однако последние недели заставили его задуматься над ситуацией.

Сейчас позиция Мотты не находится под угрозой немедленного увольнения, но если "Ювентус" не улучшит свои результаты, изменения могут произойти. Среди возможных кандидатов на его место называли Антонио Конте и Джан Пьеро Гасперини, а теперь и Стефано Пиоли, который сейчас тренирует "Аль-Наср" в Саудовской Аравии, однако хочет вернуться в Италию.

Добавим, что сейчас "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 52 очка. "Лацио" отстает от "бьянконери" на один пункт, а "Болонья" – на два.

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Источник:
La Gazzettaa dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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