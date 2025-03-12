Бывший президент Ювентуса Андреа Аньелли может сенсационно вернуться в клуб

Собственность (или контроль) над "Юве" может измениться, если подтвердятся слухи, однако клуб все равно останется в семейном кругу, если вернется Андреа Аньелли.

Exor владеет 65,4% акций "Ювентуса" и 78,9% голосов, а значит, контролирует ситуацию. Однако клуб уже давно не является стратегическим активом для компании. "Юве" – это также не просто "семейная игрушка", ведь Exor – это публичная компания, которая должна отчитываться перед миноритарными акционерами, и финансовый рынок не одобряет значительные убытки, которые холдинг вынужден покрывать годами. Финансовое оздоровление клуба продолжается, но медленно.

Джон Элканн, основной акционер Exor через семейный холдинг, имеет особую эмоциональную связь с клубом, ведь "Ювентус" был большой страстью его деда – легендарного Джанни Аньелли, который во многом обусловил его состояние. Продать Ювентус означало бы разорвать эту связь, но продать его своему двоюродному брату, сохранив его в семье, с именем Аньелли на переднем плане, было бы лучшим выходом.

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Сделка непростая. На данный момент "Ювентус" оценивается в 1,15 миллиарда евро. Доля Exor стоит примерно 752 миллиона евро без учета премии за контроль, а значит, значительно больше. Трудно представить, что Аньелли самостоятельно найдет необходимые средства, поэтому вполне вероятно, что в последние месяцы он работал над поиском инвесторов, как сообщил журналист Энрико Теста. Вероятно, он мог договориться о партнерстве с американскими фондами, которые активно инвестируют в европейский футбол.

Есть еще одна важная юридическая деталь. Если кто-то приобретает более 30% акций компании, котирующейся на бирже, он обязан предложить выкуп остальных акций, чтобы защитить права миноритарных акционеров. Благодаря фрагментированной структуре акционеров, "Юве" можно контролировать, не превышая порог в 30%, если Exor сохранит долю и останется "дружественным" акционером.

Однако есть риск, что итальянская комиссия по ценным бумагам (Consob) расценит это как совместное действие основных акционеров, что все равно вынудит покупателя провести OPA, значительно повысив затраты на сделку.

Ожидается, что в ближайшие дни или недели ситуация прояснится.