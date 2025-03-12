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За кем следили? Скауты Ювентуса посетили матч между Интером и Фейеноордом в Лиге чемпионов
Представители итальянского топ-клуба определились с главной трансферной целью на лето
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Скауты туринского "Ювентуса" посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Фейеноордом" (2:1).
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, представители скаутского отдела "бьянконери" внимательно следили за действиями центрального защитника нидерландской команды Давидом Ганцко. Известно, что 27-летний словак является приоритетом для "старой синьоры" на следующее трансферное окно, ведь они собираются усилить оборону команды.
Действующий контракт Ганцко с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
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В этом сезоне Давид Ганцко провел 38 матчей за "Фейеноорд" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 ассистами. Его стоимость, по версии известного сайта Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.
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