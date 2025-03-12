  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан и Интер сделали официальное предложение по выкупу Сан-Сиро
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан и Интер сделали официальное предложение по выкупу Сан-Сиро

Италия

Все ради нового стадиона

Милан и Интер сделали официальное предложение по выкупу Сан-Сиро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланские гранды "Интер" и "Милан" подали предложение о приобретении прав на территорию Сан-Сиро, включая стадион "Джузеппе Меацца, которым оба клуба совместно пользуются с 1947 года.

"Интернационале" и "Милан" сегодня подали DOCFAP в муниципалитет Милана, содержащий предложение о приобретении стадиона "Джузеппе Меацца" и прилегающих территорий вместе с технико-экономическим обоснованием строительства современного стадиона в рамках городского проекта, ориентированного на инновации, устойчивое развитие и доступность.

Это предложение, разработанное ведущими профессионалами и экспертами отрасли, является результатом стратегического видения владельцев обоих клубов и закладывает основу для реализации проекта, который станет международным ориентиром, а также принесет значительные преимущества городу Милан и его жителям.

В ближайшие месяцы оба клуба будут работать с муниципальной администрацией, чтобы обсудить и доработать детали и ключевые аспекты предложения, с целью завершения процесса приобретения до июля 2025 года. Окончательная концепция и исполнительный проект будут представлены на более позднем этапе", - подтвердили в городском совете Милана во вторник вечером.

По сообщениям, предложение составляет примерно 200 миллионов евро - именно такую сумму определило Налоговое управление Италии в начале этого года.

Ранее "Интер" и "Милан" планировали снести стадион "Меацца" и построить новую совместную арену под названием "Катедраль", однако этот план был отменен из-за юридических ограничений, которые сделали невозможным снос стадиона. Впрочем, если соглашение завершат до 2026 года, оба клуба смогут частично демонтировать "Меацца" и построить новый стадион поблизости.

Ожидалось, что "Интер" и "Милан" подадут свое предложение на прошлой неделе, однако официальная заявка была подана с многодневным опозданием.

По теме
yellow-arrow
За кем следили? Скауты Ювентуса посетили матч между Интером и Фейеноордом в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Бывший президент Ювентуса Андреа Аньелли может сенсационно вернуться в клуб
yellow-arrow
Бывший тренер Милана стал кандидатом на должность в Ювентусе
Италия Интер (Милан) Сан-Сиро Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Italy
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости