Милан и Интер сделали официальное предложение по выкупу Сан-Сиро

Миланские гранды "Интер" и "Милан" подали предложение о приобретении прав на территорию Сан-Сиро, включая стадион "Джузеппе Меацца, которым оба клуба совместно пользуются с 1947 года.

"Интернационале" и "Милан" сегодня подали DOCFAP в муниципалитет Милана, содержащий предложение о приобретении стадиона "Джузеппе Меацца" и прилегающих территорий вместе с технико-экономическим обоснованием строительства современного стадиона в рамках городского проекта, ориентированного на инновации, устойчивое развитие и доступность. Это предложение, разработанное ведущими профессионалами и экспертами отрасли, является результатом стратегического видения владельцев обоих клубов и закладывает основу для реализации проекта, который станет международным ориентиром, а также принесет значительные преимущества городу Милан и его жителям. В ближайшие месяцы оба клуба будут работать с муниципальной администрацией, чтобы обсудить и доработать детали и ключевые аспекты предложения, с целью завершения процесса приобретения до июля 2025 года. Окончательная концепция и исполнительный проект будут представлены на более позднем этапе", - подтвердили в городском совете Милана во вторник вечером.

По сообщениям, предложение составляет примерно 200 миллионов евро - именно такую сумму определило Налоговое управление Италии в начале этого года.

Ранее "Интер" и "Милан" планировали снести стадион "Меацца" и построить новую совместную арену под названием "Катедраль", однако этот план был отменен из-за юридических ограничений, которые сделали невозможным снос стадиона. Впрочем, если соглашение завершат до 2026 года, оба клуба смогут частично демонтировать "Меацца" и построить новый стадион поблизости.

Ожидалось, что "Интер" и "Милан" подадут свое предложение на прошлой неделе, однако официальная заявка была подана с многодневным опозданием.