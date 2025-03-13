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Ключевой защитник Милана хочет продлить контракт с клубом

Италия

Однако не все зависит от него

Ключевой защитник Милана хочет продлить контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой защитник "Милана" намерен продлить контракт с клубом.

Как сообщил журналист Николо Скира, приоритетным вариантом для Тео Эрнандеса является возможность остаться в "Милане", поэтому он продолжает ждать предложения от клуба по новому контракту. Его действующее соглашение с "россонери" действует до конца июня 2026 года. "Милан2 готов к его продаже в ближайшее трансферное окно, если им не удастся договориться с футболистом о продолжении сотрудничества. Отмечается, что 27-летний француз не хочет покидать команду этим летом.

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В этом сезоне Тео Эрнандес провел 38 матчей за "Милан" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 ассистами.

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Милан Тео Эрнандес
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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