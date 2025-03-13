Наполи предложил своему голкиперу новый контракт

"Наполи" предложил своему основному голкиперу новый контракт.

По информации от журналиста Николо Скиры, неаполитанцы предложили Алексу Мерету продление контракта до лета 2026 года. Согласно условиям этого соглашения, итальянец может зарабатывать около 2,5 миллионов евро в год.

Новый контракт с "партенопейцами" включает в себя опцию одностороннего продления соглашения с игроком на еще один сезон. Однако отмечается, что 27-летний вратарь хочет продлить сотрудничество с клубом минимум на два года.

Его действующий контракт действует до конца июня 2025 года.

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В этом сезоне Алекс Мерет провел 11 сухих поединков в 26 матчах за "Наполи" во всех турнирах.