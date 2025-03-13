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Наполи предложил своему голкиперу новый контракт

Италия

Им интересуются и другие европейские топ-клубы

Наполи предложил своему голкиперу новый контракт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" предложил своему основному голкиперу новый контракт.

По информации от журналиста Николо Скиры, неаполитанцы предложили Алексу Мерету продление контракта до лета 2026 года. Согласно условиям этого соглашения, итальянец может зарабатывать около 2,5 миллионов евро в год.

Новый контракт с "партенопейцами" включает в себя опцию одностороннего продления соглашения с игроком на еще один сезон. Однако отмечается, что 27-летний вратарь хочет продлить сотрудничество с клубом минимум на два года.

Его действующий контракт действует до конца июня 2025 года.

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В этом сезоне Алекс Мерет провел 11 сухих поединков в 26 матчах за "Наполи" во всех турнирах.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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