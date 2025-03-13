Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан принял решение относительно будущего Жоау Феликса
Похоже, без счастливого конца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жоау Феликс начал карьеру в "Милане" фантастически: забил эффектный гол в дебютном матче Кубка Италии против "Ромы", однако португалец так и не стал решающим игроком для "россонери".
Как сообщает журналист Даниэле Лонго, есть два варианта того, как "Милан" может полноценно подписать Феликса - заплатить 41-45 миллионов евро летом 2025 года или 31-33 миллиона летом 2026-го (если продлить аренду с обязательным выкупом). Однако "Милан", даже не назначив нового спортивного директора, уже принял решение не вести переговоры с "Челси" о его полноценном трансфере.
В декабре и январе "Милан" обратился к Жорже Мендешу как в выборе тренера Сержиу Консейсау, так и по поводу аренды Жоау Феликса. Однако эта двойная ставка не дала ожидаемого результата - оба покинут клуб в конце сезона.
Добавим, что на счету Феликса 1 гол и 1 ассист в 9 матчах за "Милан".
Популярное сейчас
- "Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
- Потери России в войне превысили 890 тысяч человек - Генштаб ВСУ
- Сливочные продираются в ¼ финала. Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4). Обзор матча
- "Артем был очень разочарован". Раньери прокомментировал игру Довбика в последнем матче Серии А
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность