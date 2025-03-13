Милан принял решение относительно будущего Жоау Феликса

Жоау Феликс начал карьеру в "Милане" фантастически: забил эффектный гол в дебютном матче Кубка Италии против "Ромы", однако португалец так и не стал решающим игроком для "россонери".

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, есть два варианта того, как "Милан" может полноценно подписать Феликса - заплатить 41-45 миллионов евро летом 2025 года или 31-33 миллиона летом 2026-го (если продлить аренду с обязательным выкупом). Однако "Милан", даже не назначив нового спортивного директора, уже принял решение не вести переговоры с "Челси" о его полноценном трансфере.

В декабре и январе "Милан" обратился к Жорже Мендешу как в выборе тренера Сержиу Консейсау, так и по поводу аренды Жоау Феликса. Однако эта двойная ставка не дала ожидаемого результата - оба покинут клуб в конце сезона.

Добавим, что на счету Феликса 1 гол и 1 ассист в 9 матчах за "Милан".