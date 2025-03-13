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Наполи продаст своего звездного форварда летом - Источник
За футболистом следит несколько команд
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" продаст своего звездного форварда в летнее трансферное окно.
Как сообщил журналист Николо Скира, 26-летний Виктор Осимхен, который в этом сезоне играет в аренде за турецкий "Галатасарай", покинет Неаполь этим летом. За ним следит несколько европейских команд во главе с "ПСЖ".
Также известно об интересе к нигерийскому нападающему со стороны "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и саудовских клубов. В его контракте прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро, которая будет действовать с начала июля 2025 года.
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В этом сезоне Виктор Осимхен забил 23 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
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