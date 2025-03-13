Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан хочет подписать перспективного защитника у своего вечного соперника
Очень неожиданный вариант
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" собирается подписать перспективного защитника "Интера".
Как сообщает издание Fichajes, 24-летний Ян Биссек, который считается одним из самых талантливых футболистов в составе "нерадзурри", стал целью "Милана" на летнее трансферное окно.
Немец пока что не является основным игроком в команде Симоне Индзаги, поэтому "россонери" хотят сделать ему привлекательное предложение, гарантировав ему более значимую роль. Несмотря на то, что недавно Биссек продлил контракт с "Интером", он может задуматься над сменой клубной прописки, чтобы иметь больше игрового времени.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Ян Биссек принял участие в 29 матчах за "Интер" во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя ассистами. По версии известного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Зеленский: Россия стремится продолжать войну. Надеемся на давление США
- "Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
- Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира
- "Артем был очень разочарован". Раньери прокомментировал игру Довбика в последнем матче Серии А
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность