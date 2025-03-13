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Милан хочет подписать перспективного защитника у своего вечного соперника

Италия

Очень неожиданный вариант

Милан хочет подписать перспективного защитника у своего вечного соперника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" собирается подписать перспективного защитника "Интера".

Как сообщает издание Fichajes, 24-летний Ян Биссек, который считается одним из самых талантливых футболистов в составе "нерадзурри", стал целью "Милана" на летнее трансферное окно.

Немец пока что не является основным игроком в команде Симоне Индзаги, поэтому "россонери" хотят сделать ему привлекательное предложение, гарантировав ему более значимую роль. Несмотря на то, что недавно Биссек продлил контракт с "Интером", он может задуматься над сменой клубной прописки, чтобы иметь больше игрового времени.

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В этом сезоне Ян Биссек принял участие в 29 матчах за "Интер" во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя ассистами. По версии известного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Интер (Милан) Милан Ян-Аурель Биссек
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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