Милан хочет подписать перспективного защитника у своего вечного соперника

"Милан" собирается подписать перспективного защитника "Интера".

Как сообщает издание Fichajes, 24-летний Ян Биссек, который считается одним из самых талантливых футболистов в составе "нерадзурри", стал целью "Милана" на летнее трансферное окно.

Немец пока что не является основным игроком в команде Симоне Индзаги, поэтому "россонери" хотят сделать ему привлекательное предложение, гарантировав ему более значимую роль. Несмотря на то, что недавно Биссек продлил контракт с "Интером", он может задуматься над сменой клубной прописки, чтобы иметь больше игрового времени.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Ян Биссек принял участие в 29 матчах за "Интер" во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя ассистами. По версии известного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.