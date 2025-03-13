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УЕФА наложил серьезные санкции на Лацио из-за поведения болельщиков

Италия

Команда получила штраф

УЕФА наложил серьезные санкции на Лацио из-за поведения болельщиков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА наложил серьезные санкции на итальянский футбольный клуб "Лацио" из-за расистских и дискриминационных скандирований со стороны его болельщиков во время матча Лиги Европы против "Виктории Пльзень" на прошлой неделе.

Согласно решению УЕФА, "Лацио" оштрафован на 30 000 евро, а его фанатам запрещено посещать следующий выездной матч клуба в еврокубках.

Если команда не пройдет в четвертьфинал, то запрет на выезды будет применен в начале следующего сезона, при условии, что "Лацио" будет участвовать в еврокубках.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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