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УЕФА наложил серьезные санкции на Лацио из-за поведения болельщиков
Команда получила штраф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА наложил серьезные санкции на итальянский футбольный клуб "Лацио" из-за расистских и дискриминационных скандирований со стороны его болельщиков во время матча Лиги Европы против "Виктории Пльзень" на прошлой неделе.
Согласно решению УЕФА, "Лацио" оштрафован на 30 000 евро, а его фанатам запрещено посещать следующий выездной матч клуба в еврокубках.
Если команда не пройдет в четвертьфинал, то запрет на выезды будет применен в начале следующего сезона, при условии, что "Лацио" будет участвовать в еврокубках.
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