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Главный талант академии Милана может покинуть клуб

Италия

Он хочет иметь больше игровой практики

Главный талант академии Милана может покинуть клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный талант академии "Милана" собирается покинуть клуб

Как сообщил журналист Николо Скира, 17-летний Франческо Камарда хочет уйти в аренду ради того, чтобы получать больше игровой практики в другой команде. Перспективный итальянский нападающий может покинуть "Милан" во время летнего трансферного окна.

Форвард является воспитанником академии "россонери". Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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В текущем сезоне Франческо Камарда принял участие в 13 матчах "Милана" во всех турнирах, не отметившись ни одним результативным действием. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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