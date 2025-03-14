Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный талант академии Милана может покинуть клуб
Он хочет иметь больше игровой практики
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный талант академии "Милана" собирается покинуть клуб
Как сообщил журналист Николо Скира, 17-летний Франческо Камарда хочет уйти в аренду ради того, чтобы получать больше игровой практики в другой команде. Перспективный итальянский нападающий может покинуть "Милан" во время летнего трансферного окна.
Форвард является воспитанником академии "россонери". Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Франческо Камарда принял участие в 13 матчах "Милана" во всех турнирах, не отметившись ни одним результативным действием. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Словения еще может уйти в отрыв
- Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы
- Определилась окончательная позиция Украины в Таблице коэффициентов 2024/25
- Симоне Индзаги высказался о выходе Интера в четвертьфинал Лиги чемпионов
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность