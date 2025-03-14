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Дженоа - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Дженоа - Лечче: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.03.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Дженоа - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Дженоа" вместе с Русланом Малиновским сыграет дома против "Лечче" в рамках 29-го тура чемпионата Италии. 31-летний украинский полузащитник восстановился после тяжелой травмы и вышел на поле в прошлом матче "грифонов", а теперь его можно будет, скорее всего, увидеть и в стартовом составе команды Патрика Виейра.

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Серия А. 29-й тур
14 марта. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" — "Лечче"
Главный арбитр: Фабио Мареска (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу "Дженоа" - "Лечче"
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Серия А Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Лечче смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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