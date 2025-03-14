Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дженоа - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Дженоа - Лечче: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.03.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Дженоа" вместе с Русланом Малиновским сыграет дома против "Лечче" в рамках 29-го тура чемпионата Италии. 31-летний украинский полузащитник восстановился после тяжелой травмы и вышел на поле в прошлом матче "грифонов", а теперь его можно будет, скорее всего, увидеть и в стартовом составе команды Патрика Виейра.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Серия А. 29-й тур
14 марта. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" — "Лечче"
Главный арбитр: Фабио Мареска (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу "Дженоа" - "Лечче"Смотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Главный тренер Ромы согласился с удалением своего игрока, а также стал на защиту Артема Довбыка
- Журналист – о подписании Лучкевича: Чувак не играл в Колосе, но как бороздил бровку за Днепр в плей-офф Лиги Европы
- Дубль Яремчука, разгром от Манчестер Юнайтед и новый контракт Киммиха. Главные новости за 13 марта
- Известны имена кандидатов на замену Тьяго Мотты
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн