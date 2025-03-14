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Известно, сколько Ювентусу может стоить увольнение Тьяго Мотты
Цифры и возможные сценарии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Быть главным тренером "Ювентуса" задача не из легких. Это хорошо понимает Тьяго Мотта, чей путь во главе туринского клуба оказался непростым и наполненным многочисленными препятствиями. Результаты на поле оставляют желать лучшего, но клуб продолжает борьбу за 4-е место в Серии A – ключевую цель, от которой зависит будущее Тьяго Мотты.
Несмотря на все трудности, руководство клуба склоняется к тому, чтобы оставить Мотту на посту как минимум до конца сезона, ведь трехлетний проект требует времени. Однако терпение не безгранично, и в случае поражения от "Фиорентины" ситуация может измениться.
Увольнение Тьяго Мотты обойдется "Ювентусу" в значительную сумму. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, а зарплата составляет 3,5 миллиона евро нетто в год плюс бонусы. С учетом налогов и возможного разрыва соглашения в конце сезона, компенсация тренеру составит около 15 миллионов евро. Дополнительно нужно будет выплатить заработную плату его тренерскому штабу, что увеличит общие расходы до примерно 20 миллионов евро.
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Кроме того, если Мотта не выполнит задачу выхода в Лигу чемпионов, клуб может потерять еще около 30 миллионов евро - именно столько составляют прогнозируемые доходы от участия в турнире. К этому добавляется еще и расходы на нового тренера и его команду. Учитывая эти финансовые риски руководство "Ювентуса" вынуждено тщательно взвешивать каждый следующий шаг.
Добавим, что сейчас "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 52 очка. "Лацио" отстает от "бьянконери" на один пункт, а "Болонья" – на два.
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