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Тренер Милана прокомментировал слухи о возможной смене тренера в клубе

Италия

Я не могу контролировать то, что другие говорят или думают (с)

Тренер Милана прокомментировал слухи о возможной смене тренера в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал слухи о возможной смене тренера в клубе.

"Я не могу контролировать то, что другие говорят или думают. Я могу контролировать лишь то, что мы делаем на тренировках, а остальное - это то, что есть.

Я в футболе уже много лет; я привык ко всему. Иногда кажется, что не хватает уважения к тем, кто еще здесь, но я привык к этому, это футбол", - сказал специалист.

Добавим, что контракт Консейсау рассчитан до 2026 года, но "Милан" может расторгнуть соглашение, не заплатив ни копейки в конце кампании.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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