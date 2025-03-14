Тренер Милана прокомментировал слухи о возможной смене тренера в клубе

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал слухи о возможной смене тренера в клубе.

"Я не могу контролировать то, что другие говорят или думают. Я могу контролировать лишь то, что мы делаем на тренировках, а остальное - это то, что есть.

Я в футболе уже много лет; я привык ко всему. Иногда кажется, что не хватает уважения к тем, кто еще здесь, но я привык к этому, это футбол", - сказал специалист.