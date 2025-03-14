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Тренер Милана прокомментировал слухи о возможной смене тренера в клубе
Я не могу контролировать то, что другие говорят или думают (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал слухи о возможной смене тренера в клубе.
"Я не могу контролировать то, что другие говорят или думают. Я могу контролировать лишь то, что мы делаем на тренировках, а остальное - это то, что есть.
Я в футболе уже много лет; я привык ко всему. Иногда кажется, что не хватает уважения к тем, кто еще здесь, но я привык к этому, это футбол", - сказал специалист.
Добавим, что контракт Консейсау рассчитан до 2026 года, но "Милан" может расторгнуть соглашение, не заплатив ни копейки в конце кампании.
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