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Судебная битва Роналду и Ювентуса продолжается: слушания перенесены на май
Конфликт еще не решен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Судебное заседание по апелляции "Ювентуса" на решение выплатить бывшему игроку Криштиану Роналду около 9,8 млн евро отложено.
Как сообщает Calcio e Finanza, суд должен был состояться 20 марта, но теперь он перенесен на 14 мая.
Напомним, в апреле этого года арбитражный суд постановил, что "Ювентус" обязан выплатить Роналду около 9,8 млн евро компенсации за невыплаченную заработную плату во время пандемии COVID-19.
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Источник:Calcio e Finanza
Опубликовал: Екатерина Власова
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