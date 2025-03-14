Судебная битва Роналду и Ювентуса продолжается: слушания перенесены на май

Судебное заседание по апелляции "Ювентуса" на решение выплатить бывшему игроку Криштиану Роналду около 9,8 млн евро отложено.

Как сообщает Calcio e Finanza, суд должен был состояться 20 марта, но теперь он перенесен на 14 мая.

Напомним, в апреле этого года арбитражный суд постановил, что "Ювентус" обязан выплатить Роналду около 9,8 млн евро компенсации за невыплаченную заработную плату во время пандемии COVID-19.