Защитник Дженоа - о возвращении Малиновского: Нам его не хватало

Накануне важного матча против "Лечче" в рамках итальянской Серии А, защитник "Дженоа" Алессандро Дзаноли рассказал о возвращении в состав украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Нам не хватало Руслана в последние месяцы. Сегодня решающая игра, и он может нам помочь", - сказал Дзаноли.

Сегодня, 14 марта, уже стартовал матч "Дженоа" - "Лечче", Малиновский впервые после длительного перерыва вышел в стартовом составе команды.

Читайте такжеМалиновский впервые после долгого перерыва выйдет в старте Дженоа