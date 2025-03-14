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Защитник Дженоа - о возвращении Малиновского: Нам его не хватало

Италия

Дзаноли высказался о возвращении украинца в команду

Защитник Дженоа - о возвращении Малиновского: Нам его не хватало

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне важного матча против "Лечче" в рамках итальянской Серии А, защитник "Дженоа" Алессандро Дзаноли рассказал о возвращении в состав украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Нам не хватало Руслана в последние месяцы. Сегодня решающая игра, и он может нам помочь", - сказал Дзаноли.

Сегодня, 14 марта, уже стартовал матч "Дженоа" - "Лечче", Малиновский впервые после длительного перерыва вышел в стартовом составе команды.

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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Екатерина Власова
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