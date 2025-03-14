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Известны оценки Малиновского за матч против Лечче

Италия
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Оценки за матч

Известны оценки Малиновского за матч против Лечче

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

14 марта в рамках 29-го тура Серии А "Дженоа" встретилась с "Лечче".

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 56 минут.

После завершения игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.8 и 7.6 соответственно.

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Руслан отдал 2 ассиста и 69% точных передач, сделал 3 ключевых паса и совершил 38 касаний к мячу.

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