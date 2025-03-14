Серия А. Два ассиста Малиновского помогают Дженоа победить

Серия А. 29-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Лечче" 2:1

Голы: Миретти 16, 45+1 - Крстович 68 (пен.)

Руслан Малиновский долго лечил тяжелую травму, полученную 21-го сентября. На поле он вернулся лишь седьмого марта, выйдя на замену на 75-ой минуте. А сегодня появился в стартовом составе "Дженоа". И сразу же заявил о себе, отметившись двумя красивыми ассистами. Его первыми в сезоне. Эти ассисты помогли одержать домашнюю победу над аутсайдером "Лечче".

Генуэзцы играли против аутсайдеров и в двух предыдущих турах. Сыграв вничью 1:1 с "Эмполи" и "Кальяри". В целом в шести предыдущих турах на их счету была лишь одна победа. Они все еще были далеки от борьбы против вылета, но подобная динамика могла привести и к итоговому скатыванию в такую борьбу. Но это удалось предотвратить сегодня.

"Дженоа" вовсе не играла особо впечатляюще, особо ярко сегодня. По ударам по воротам в итоге проиграла матч со счетом 8:15, в створ попала лишь дважды. Можно заявить, что наиболее справедливым результатом матча была ничья. Но два красивых и эффективных паса Малиновского и два красивых и эффективных удара Фабио Миретти принесли ей победу.

На 16-ой минуте украинец черпачком по высокой дуге забросил мяч в штрафную, итальянец пробил в падении слета и попал под перекладину. В добавленное время первого тайма Руслан начал контратаку, промчал с мячом вперед и нашел Фабио классным пасом вразрез в штрафную мимо нескольких защитников, а тот хладнокровно развернулся и забил.

Малиновский отыграл 56 минут. На позиции "десятки", что означает возвращение команды к тактической схеме 4-2-3-1. В предыдущих турах она пробовала другие, и на месте Руслана играли форварды, вингеры, опорники. При этом он начинал прессинг высоко, на одной линии с форвардом, а как раз в атаках своей команды смещался назад и разыгрывал, распределял мячи.

Его показатели - 38 касаний мяча (ноль в штрафной площадке соперника), 30 передач. Третий в команде по пасам и касаниям мяча на момент замены после двух защитников. Процент точных передач - 69. Пробил по воротам, издали. Мяч сразу же попал в защитника. Отдал пас на левый фланг, откуда Миретти сместился в центр, но пробил чуть неточно.

Его заменил защитник, и после этого "Лечче" начал больше давить, чаще пробивать по воротам (8:3 по ударам после этой замены), забил, вратарю хозяев Леали пришлось отбивать опасный удар в концовке матча.

"Дженоа" на 11-ом месте. Ныне ее расстояние от Еврокубкового места (11 очков) меньше, чем от зоны вылета (13). А "Лечче" после четвертого поражения подряд (все - с разницей в один мяч) на 16-ом месте, в трех очках над зоной вылета.