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Сержиу Консейсау – о прогрессе команды: Результаты стали лучше

Италия

В последних 5 матчах команда одержала одну победу, потерпела три поражения подряд и сыграла вничью

Сержиу Консейсау – о прогрессе команды: Результаты стали лучше

Фото - acmilan.com

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау рассказал о том, видит ли он прогресс "россонери".

"Команда прогрессирует, и результаты стали лучше. Мы думаем о настоящем и о матче с "Комо". Сейчас мы хорошо работаем, и у ребят хорошее настроение, характер. Подсчетами мы займемся потом. В Италии каждый матч сложен, легких нет".

Добавим, что ранее Консейсау высказался о слухах о возможной смене тренера в клубе.

Напомним, что "Милан" занимает 9-е место в таблице Серии А и вылетел из Лиги чемпионов от "Фейеноорда" (0:1, 1:1) на стадии стыковых матчей. Однако команда дошла до полуфинала Кубка Италии, который состоится 2 и 23 апреля против "Интера".

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Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
gazzetta.it
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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