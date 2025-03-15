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Бенефис Малиновского. Дженоа – Лечче 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия
Обновлено

Украинец оформил два результативных действия

Бенефис Малиновского. Дженоа – Лечче 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В поединке 29 тура чемпионата Украины "Дженоа" встречался с "Лечче". Впервые после тяжелой травмы в старте генуэзцев появился украинец Руслан Малиновский. И сразу же в первом тайме он оформил две красивые результативные передачи, которые позволили команде уйти на перерыв со счетом 2:0. Кстати, в обоих случаях голами отмечался Фабио Миретти. Во втором тайме “Лечче” забил однажды благодаря пенальти, однако это не помешало “Дженоа” победить впервые за четыре тура.

Чемпионат Италии, 29 тур

"Луиджи Феррарис" (Генуя)

"Дженоа" – "Лечче" 2:1

Голы: Миретти 16, 45+2 – Крстович 68 (пен.)

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