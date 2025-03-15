Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Милана рассказал, как команда подготовилась к матчу против Комо
Игра 29 тура
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 19:00 состоится матч "Милан" – "Комо".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал игру:
"Мы работали в течение всей недели, и это важно, потому что мы сосредоточились на игровых ситуациях и физической подготовке. Настроение в конце занятий хорошее, даже в тренировочных матчах, и это очень важно. Мне это нравится".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:gazzetta.it
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украине, вероятно, придется "отдать" России часть Донбасса, - советник Трампа Уолтц
- Триумфальное возвращение-2. Малиновский отдал уже два ассиста в матче с Лечче. ВИДЕО
- Новый владелец – новые перспективы? Будущее Черноморца под вопросом
- Симоне Индзаги высказался о выходе Интера в четвертьфинал Лиги чемпионов
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн