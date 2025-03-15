Тренер Милана рассказал, как команда подготовилась к матчу против Комо

Сегодня в 19:00 состоится матч "Милан" – "Комо".

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал игру:

"Мы работали в течение всей недели, и это важно, потому что мы сосредоточились на игровых ситуациях и физической подготовке. Настроение в конце занятий хорошее, даже в тренировочных матчах, и это очень важно. Мне это нравится".