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Автор дубля по передачам Руслана Малиновского прокомментировал игру против Лечче
Расхвалил результативные действия украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч против "Лечче" завершился со счетом 2:1 в пользу "Дженоа": два гола забил Фабио Миретти после передач Руслана Малиновского.
Полузащитник "Ювентуса" Фабио Миретти, который сейчас в рамках аренды выступает за "Дженоа", поделился эмоциями по поводу игры в рамках 29-го тура.
"Спасибо, Руси, который мне помог забить дважды. Три очка были важными, потому что они позволяют нам спокойно уйти на перерыв и подумать о следующем матче где-то через десять дней.
Малиновский – исключительный полузащитник! Мы должны стремиться к большему – думать не только о выживании, но и о чем-то большем. Посмотрим, что произойдет в конце чемпионата", – сказал Миретти.
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