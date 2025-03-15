Автор дубля по передачам Руслана Малиновского прокомментировал игру против Лечче

Матч против "Лечче" завершился со счетом 2:1 в пользу "Дженоа": два гола забил Фабио Миретти после передач Руслана Малиновского.

Полузащитник "Ювентуса" Фабио Миретти, который сейчас в рамках аренды выступает за "Дженоа", поделился эмоциями по поводу игры в рамках 29-го тура.

"Спасибо, Руси, который мне помог забить дважды. Три очка были важными, потому что они позволяют нам спокойно уйти на перерыв и подумать о следующем матче где-то через десять дней.

Малиновский – исключительный полузащитник! Мы должны стремиться к большему – думать не только о выживании, но и о чем-то большем. Посмотрим, что произойдет в конце чемпионата", – сказал Миретти.