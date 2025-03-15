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Автор дубля по передачам Руслана Малиновского прокомментировал игру против Лечче

Италия

Расхвалил результативные действия украинца

Автор дубля по передачам Руслана Малиновского прокомментировал игру против Лечче

Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч против "Лечче" завершился со счетом 2:1 в пользу "Дженоа": два гола забил Фабио Миретти после передач Руслана Малиновского.

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Полузащитник "Ювентуса" Фабио Миретти, который сейчас в рамках аренды выступает за "Дженоа", поделился эмоциями по поводу игры в рамках 29-го тура.

"Спасибо, Руси, который мне помог забить дважды. Три очка были важными, потому что они позволяют нам спокойно уйти на перерыв и подумать о следующем матче где-то через десять дней.

Малиновский – исключительный полузащитник! Мы должны стремиться к большему – думать не только о выживании, но и о чем-то большем. Посмотрим, что произойдет в конце чемпионата", – сказал Миретти.

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Источник:
pianetagenoa1893
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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