Тренер Ювентуса: Мало обращаю внимание на критику

Главный тренер “Ювентуса” Тьяго Мотта прокомментировал текущее состояние и результаты команды.

“Мы всегда обязаны излагать все возможное. Завтра во “Флоренции” мы сыграем отличную игру. Мы пришли с матча, результат которого было тяжело переварить. Первые 40 минут против "Аталанты" прошли очень хорошо. Критика? Я мало обращаю внимания на то, что говорят.

В нашей профессии тренер всегда подвергается сомнению с момента подписания им контракта. Я первый, кто подвергает сомнению свою работу, нам нужно сохранять спокойствие и рассудительность. Пока мы сделали много вещей очень хорошо, мы можем сделать другие гораздо лучше”, – сказал Мотта.