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Тренер Ювентуса: Мало обращаю внимание на критику
Нужно сохранять спокойствие и рассудительность
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Главный тренер “Ювентуса” Тьяго Мотта прокомментировал текущее состояние и результаты команды.
“Мы всегда обязаны излагать все возможное. Завтра во “Флоренции” мы сыграем отличную игру. Мы пришли с матча, результат которого было тяжело переварить. Первые 40 минут против "Аталанты" прошли очень хорошо. Критика? Я мало обращаю внимания на то, что говорят.
В нашей профессии тренер всегда подвергается сомнению с момента подписания им контракта. Я первый, кто подвергает сомнению свою работу, нам нужно сохранять спокойствие и рассудительность. Пока мы сделали много вещей очень хорошо, мы можем сделать другие гораздо лучше”, – сказал Мотта.
В настоящее время "Ювентус" находится на четвертом месте в Серии А. Отрыв от третьей "Аталанты" после поражения бергамаскам в предыдущем туре составляет шесть очков.
Против "Фиорентины" подопечные Мотты сыграют завтра, 16 марта. Матч во Флоренции начнется в 19:00.
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