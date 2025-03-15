  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Тренер Ювентуса: Мало обращаю внимание на критику
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ювентуса: Мало обращаю внимание на критику

Италия

Нужно сохранять спокойствие и рассудительность

Тренер Ювентуса: Мало обращаю внимание на критику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Ювентуса” Тьяго Мотта прокомментировал текущее состояние и результаты команды.

“Мы всегда обязаны излагать все возможное. Завтра во “Флоренции” мы сыграем отличную игру. Мы пришли с матча, результат которого было тяжело переварить. Первые 40 минут против "Аталанты" прошли очень хорошо. Критика? Я мало обращаю внимания на то, что говорят.

В нашей профессии тренер всегда подвергается сомнению с момента подписания им контракта. Я первый, кто подвергает сомнению свою работу, нам нужно сохранять спокойствие и рассудительность. Пока мы сделали много вещей очень хорошо, мы можем сделать другие гораздо лучше”, – сказал Мотта.

В настоящее время "Ювентус" находится на четвертом месте в Серии А. Отрыв от третьей "Аталанты" после поражения бергамаскам в предыдущем туре составляет шесть очков.

Против "Фиорентины" подопечные Мотты сыграют завтра, 16 марта. Матч во Флоренции начнется в 19:00.

По теме
yellow-arrow
Раньери высказался о Довбике: Если не будет ни игры, ни голов, мне это не понравится
yellow-arrow
Автор дубля по передачам Руслана Малиновского прокомментировал игру против Лечче
yellow-arrow
Болонья - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.03.2025
Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости