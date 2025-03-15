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Раньери высказался о Довбике: Если не будет ни игры, ни голов, мне это не понравится

Италия
Обновлено

Итальянский тренер рассказал об украинце

Раньери высказался о Довбике: Если не будет ни игры, ни голов, мне это не понравится

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал об игре украинского нападающего Артема Довбика.

Итальянский специалист верит в украинского футболиста, но выявил проблемные моменты.

"Я многого от него ожидаю, ожидаю реакции от него. Он должен решить, и продемонстрировать каким он является игроком.

Я верю в него, а он должен верить в нас. Мы играем в агрессивном стиле. Я сказал ему, чтобы он думал о своей игре, не только о голе. Если он думает только о голе, это плохо, но если и об игре в целом – мне это подходит. Если не будет ни игры, ни голов, мне это не понравится. Он должен бороться так, как и все остальные.

Я не хочу верить, что он сдался, но он должен доказать это на тренировке. Но если он сдается, у меня есть другие 25 игроков, которые готовы играть", – сказал Раньери перед матчем с "Кальяри".

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В этом сезоне Артём Довбик сыграл в 37 матчах "Ромы" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
15.03.2025 в 15:43
Получил артемка под первое число. Раньери абсолютно прав, я думаю это он еще максимально мягко выразился
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
15.03.2025 в 15:43
Получил артемка под первое число. Раньери абсолютно прав, я думаю это он еще максимально мягко выразился
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Caballero (DC)
15.03.2025 в 15:25
Оце вже конкретика. Звичайно, треба бути сліпим, щоб не бачити, що з добивали, на якого пахала вся Жирона, в Серії А більшого вже не витиснеш. Отже, перший дзвоник на вихід пролунав.
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