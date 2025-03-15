Раньери высказался о Довбике: Если не будет ни игры, ни голов, мне это не понравится

Тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал об игре украинского нападающего Артема Довбика.

Итальянский специалист верит в украинского футболиста, но выявил проблемные моменты.

"Я многого от него ожидаю, ожидаю реакции от него. Он должен решить, и продемонстрировать каким он является игроком.

Я верю в него, а он должен верить в нас. Мы играем в агрессивном стиле. Я сказал ему, чтобы он думал о своей игре, не только о голе. Если он думает только о голе, это плохо, но если и об игре в целом – мне это подходит. Если не будет ни игры, ни голов, мне это не понравится. Он должен бороться так, как и все остальные.

Я не хочу верить, что он сдался, но он должен доказать это на тренировке. Но если он сдается, у меня есть другие 25 игроков, которые готовы играть", – сказал Раньери перед матчем с "Кальяри".