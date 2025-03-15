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Серия А. Монца не двигается с последнего места, важная победа Вероны
"Удинезе" не претендует на Еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 29-й тур
Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"
"Монца" - "Парма" 1:1
Голы: Иццо 60 - Бонни 84
"Монца" почти всегда играет прилично, достойно, борется. С главными тренерами Алессандро Нестой, Сальваторе Боккетти, вновь с Нестой. Но результат всегда тот же - недостаточный. Неделю тому она упустила 2:0 над "Интером" и проиграла из-за гола на 77-ой минуте. Теперь упустила победу дома над новичком лиги "Пармой" из-за гола на 84-ой.
Поначалу команды лишь проверяли вратарей ударами издали. В начале второго тайма "Парма" делала это чаще. Но она и пропустила. Угловой был продлен Кастровилли на защитника Иццо. Ответы не были убедительными. Тем не менее, один залетел. Бонни подхватил мяч на своей половине поля, промчал слева, сместился в центр и закрутил в дальний угол.
Для самой "Пармы" это второе подряд спасение от поражения в концовке - после ничейного гола против "Торино" на 82-ой минуте. Лишь одна победа в последних 11-ти турах. Но лишь одно поражение в последних четырех. И три очка и одно место над зоной вылета. А "Монца" с двумя очками в девяти последних турах, на последнем месте в десяти очках позади нее.
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Удине. "Блюэнерджи Арена"
"Удинезе" - "Эллас Верона" 0:1
Гол: Дуда 72
"Удинезе" плавал в водах отчаянной борьбы против вылета в предыдущем сезоне. В этом же плавает в гораздо более спокойных. Даже мог превратить их в более бурные, начав борьбу за попадание в Еврокубки. Тур он начал в шести очках позади седьмого места, без поражений в шести турах - четыре победы, две ничьи. Но сегодня проиграл дома аутсайдеру.
Фриуланцы также начинали с ударов издали, которые Монтипо четко брал. Как раз первым из штрафной площадки пробил гость Москера, пусть и также слабо. В начале второго тайма хозяева раз за разом пробивали неточно, и вновь издали. А Дуда показал им, как это делается, закрутив штрафной удар над "стенкой". Далее же скорее гости могли забить второй в контратаке.
"Удинезе" остается десятым, но должен отдалиться от борьбы за Еврокубки. А "Верона" со второй победой в четырех последних матчах, с третьей в семи. Благодаря чему в семи очках над зоной вылета.
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