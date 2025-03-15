Серия А. Милан - Комо 2:1. Стопроцентно предсказуемый сценарий

Серия А. 29-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Комо" 2:1

Голы: Пулишич 53, Рейндерс 75 - Да Кунья 33

"Милан": Маньян, Уокер, Тиав, Габбия, Эрнандес (А. Хименес 46), Бондо (Фофана 46), Муса (Феликс 52), Рейндерс, Пулишич, С. Хименес (Абрахам 68), Леау (Лофтус-Чик 78)

"Комо": Бютез, Смольчич, Гольданига, Кемпф (Доссена 46, ван дер Бремпт 63), Валле, Да Кунья (Алли 81), Какере (Перроне 63), Стрефецца, Пас, Кутроне (Дувикас 72), Диао

Предупреждения: Бондо 10, Муса 48, А. Хименес 79 - Перроне 68, Стрефецца 79, Пас 90

Удаление: Алли 90+1 (прямая красная)

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Иногда кажется, что сценарии футбольных матчей все же кто-то пишет заранее. Уж точно - сценарии матчей "Милана" и "Комо" в 2025-ом году. Первый играет паршиво, особенно в первых таймах, пропускает, затем просыпается, не сильно добавляет в игре, но забивает и побеждает. Второй выносит соперника-гранда в первом тайме и начале второго, забивает, но затем пропускает на ровном месте и проигрывает.

Сегодня такой сценарий повторился вновь. Повторился сценарий очного матча в первом круге в январе, матча "Милана" неделю тому в Лечче, его недавнего матча дома против "Пармы", двух его матчей в Суперкубке. Матчей "Комо" против "Аталанты", "Ромы", во многом - матча против "Ювентуса". Красивая игра и дикая наивность новичка, паршивая игра, но характер Миланского гранда - отнюдь не новости.

"Комо" выиграл матч по ударам по воротам со счетом 15:9, первый тайм по владению мячом - со счетом 61:39. Как всегда, команда Сеска Фабрегаса играла смело, технично, комбинировала. Хотя создала в атаке немного, да и должна была пропустить в самом дебюте, когда быстрая комбинация вывела Мусу на вратаря. Но тот, обойдя Бютеза, пробил куда-то практически в сторону углового флажка.

В итоге гол гости нашли. Диао и Пас разыграли в штрафной, последний отдал чуть назад, и опорник Да Кунья аккуратно с 17-ти метров положил мяч под стойку. А должны были находить и второй, когда Кемпф принял мяч прямо перед вратарем. Но центральный защитник пробил как защитник. Прямо во вратаря.

Второй тайм начался с еще одного гола Да Куньи. Но он был отменен из-за офсайда. И сразу же Рейндерс отдал вразрез слева, а Пулишич со сложного угла положил под дальнюю стойку. Единственные два игрока "Милана", проводящие успешный сезон, вновь выручили команду. Американец с 15-ым голом в сезоне за команду во всех турнирах.

"Комо" вернул инициативу, вновь комбинировал. Маньян брал удар Паса, отбивал удар Да Куньи. Лишь в последней четверти матча фаворит проснулся. Тогда Рейндерс завершил комбинацию ударом с линии штрафной в перекладину. А после чуть неточного удара Кутроне с 14-ти метров Абрахам (замена) послал в прорыв Рейндерса. Тиджани забил свой 13-ый гол в сезоне за команду во всех турнирах.

С этого аутсайдер уже не вернулся. Как раз Рейндерс мог забить еще. Чуть не попал. Дувикас в ответ прорвался к Маньяну, но упал. Сам. А Деле Алли, игравший свой первый официальный матч с февраля 2023-го года, долго не продержался, врезавшись в ногу сопернику и после вмешательства ВАР получив красную карточку.

"Милан" побеждает во втором матче лиги подряд после трех поражений подряд, избегает пятого матча подряд с двумя пропущенными, забивает в девятом подряд. Во второй раз с начала октября и впервые с февраля одерживает две победы в лиге подряд. Хорошей игры от него уже не дождаться, но перед матчем "Ювентуса" "россонери" в пяти очках позади четвертого места. Еще есть шанс догнать.

"Комо" же проигрывает лишь второй из пяти последних матчей лиги. Новичок в порядке, 13-ый в семи очках над зоной вылета. Хотя первая команда этой зоны еще не сыграла и вообще уж слишком часто команда Фабрегаса теряет очки на ровном месте.