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Венеция – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Антонио Конте пытается не отставать от "Интера"
Getty Images / Global Images Ukraine
Очередной тур и очередная попытка Антонио Конте вернуться на первое место, вытеснив оттуда "Интер". В самом деле, если он выиграет этот матч, то как минимум на несколько часов снова возглавит турнирную таблицу. Игра против одного из аутсайдеров Серии А, потому все ожидают исключительно победы.
Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.
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Серия А. 29-й тур.
16 марта. 13:30. Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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