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Венеция – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Антонио Конте пытается не отставать от "Интера"

Венеция – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

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Очередной тур и очередная попытка Антонио Конте вернуться на первое место, вытеснив оттуда "Интер". В самом деле, если он выиграет этот матч, то как минимум на несколько часов снова возглавит турнирную таблицу. Игра против одного из аутсайдеров Серии А, потому все ожидают исключительно победы.

Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.

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Серия А. 29-й тур.

16 марта. 13:30. Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Венеция" — "Наполи"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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