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Аталанта – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Битва за шесть очков между претендентами на чемпионство
Getty Images / Global Images Ukraine
Неделю тому назад "Аталанта" уже разобралась с "Ювентусом", разгромив своего соперника на выезде. Теперь у них новое испытание, матч против действующего лидера Серии А и шанс догнать команду Индзаги в турнирной таблице.
Важность этого матча сложно переоценить. Точно от этой игры должен выиграть "Наполи", но выиграет ли кто-нибудь из пары "Аталанта" и "Интер"? Здесь вопрос открыт.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.
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Серия А. 29-й тур.
16 марта. 21:45. Бергамо. "Джевисс Стедиум"
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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