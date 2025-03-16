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Милан не планирует выкупить португальского нападающего после аренды

Италия

Переговоры будут или нет?

Милан не планирует выкупить португальского нападающего после аренды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" и сборной Португалии Жуан Феликс сейчас выступает за "Милан" в рамках аренды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Милан" не планирует никаких переговоров с "Челси" о том, чтобы оставить Жуана Феликса в итальянском клубе по окончании текущего сезона.

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Отмечается, что в контракте, который составили "Челси" вместе с "Миланом", нет пункта о полноценном выкупе игрока "Миланом".

Напомним, что за этот сезон в чемпионате Италии Феликс сыграл в семи матчах, в которых отметился 1 голом.

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Челси (Лондон) Милан Жуан Феликс
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.03.2025 в 14:15
Яскравий... ЕФЕКТНИЙ гравець! Утім жаги досягнення результату... ЕФЕКТИВНОСТІ не вистачає! Так пофеєрить може, а от бітися-боротися із матчу до матчу НІЦ!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
16.03.2025 в 14:15
Яскравий... ЕФЕКТНИЙ гравець! Утім жаги досягнення результату... ЕФЕКТИВНОСТІ не вистачає! Так пофеєрить може, а от бітися-боротися із матчу до матчу НІЦ!
Ответить
0
1

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