Милан не планирует выкупить португальского нападающего после аренды

Нападающий "Челси" и сборной Португалии Жуан Феликс сейчас выступает за "Милан" в рамках аренды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Милан" не планирует никаких переговоров с "Челси" о том, чтобы оставить Жуана Феликса в итальянском клубе по окончании текущего сезона.

Отмечается, что в контракте, который составили "Челси" вместе с "Миланом", нет пункта о полноценном выкупе игрока "Миланом".

Напомним, что за этот сезон в чемпионате Италии Феликс сыграл в семи матчах, в которых отметился 1 голом.