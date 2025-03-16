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Милан не планирует выкупить португальского нападающего после аренды
Переговоры будут или нет?
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" и сборной Португалии Жуан Феликс сейчас выступает за "Милан" в рамках аренды.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Милан" не планирует никаких переговоров с "Челси" о том, чтобы оставить Жуана Феликса в итальянском клубе по окончании текущего сезона.
Отмечается, что в контракте, который составили "Челси" вместе с "Миланом", нет пункта о полноценном выкупе игрока "Миланом".
Напомним, что за этот сезон в чемпионате Италии Феликс сыграл в семи матчах, в которых отметился 1 голом.
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