Милан подпишет новый контракт с одним из своих лидеров

Полузащитник “Милана” Кристиан Пулишич вскоре подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Текущее соглашение действует до 2027 года. Стороны хотят продолжить сотрудничество до 2029 года.

Ожидается, что у американца увеличится зарплата. Ранее сообщалось, что она поднимется с четырех до пяти миллионов евро.

“Я хочу продолжать работать в “Милане”, – заявил Пулишич в субботу.

Кристиан выступает в составе "россонерри" с 2023 года. Тогда он перешел из "Челси" за 20,8 млн евро. Пока аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 50 млн евро.

В текущем сезоне Пулишич провел 38 матчей в составе “Милана” во всех турнирах. На его счету 15 голов и девять ассистов.