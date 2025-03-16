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Милан подпишет новый контракт с одним из своих лидеров

Италия

И повысит зарплату

Милан подпишет новый контракт с одним из своих лидеров

Фото: https://twitter.com/acmilan

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Полузащитник “Милана” Кристиан Пулишич вскоре подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Текущее соглашение действует до 2027 года. Стороны хотят продолжить сотрудничество до 2029 года.

Ожидается, что у американца увеличится зарплата. Ранее сообщалось, что она поднимется с четырех до пяти миллионов евро.

“Я хочу продолжать работать в “Милане”, – заявил Пулишич в субботу.

Кристиан выступает в составе "россонерри" с 2023 года. Тогда он перешел из "Челси" за 20,8 млн евро. Пока аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 50 млн евро.

В текущем сезоне Пулишич провел 38 матчей в составе “Милана” во всех турнирах. На его счету 15 голов и девять ассистов.

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Милан Кристиан Пулишич
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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