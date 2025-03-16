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Милан подпишет новый контракт с одним из своих лидеров
И повысит зарплату
Фото: https://twitter.com/acmilan
Полузащитник “Милана” Кристиан Пулишич вскоре подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Текущее соглашение действует до 2027 года. Стороны хотят продолжить сотрудничество до 2029 года.
Ожидается, что у американца увеличится зарплата. Ранее сообщалось, что она поднимется с четырех до пяти миллионов евро.
“Я хочу продолжать работать в “Милане”, – заявил Пулишич в субботу.
Кристиан выступает в составе "россонерри" с 2023 года. Тогда он перешел из "Челси" за 20,8 млн евро. Пока аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 50 млн евро.
В текущем сезоне Пулишич провел 38 матчей в составе “Милана” во всех турнирах. На его счету 15 голов и девять ассистов.
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