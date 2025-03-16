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Комо хочет сохранить Фабрегаса на следующий сезон. Клуб планирует попасть в еврокубки

Италия

Предусмотрены и немалые затраты

Комо хочет сохранить Фабрегаса на следующий сезон. Клуб планирует попасть в еврокубки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский “Комо” хочет сохранить главного тренера команды Сеска Фабрегаса на следующий сезон. Об этом сообщает Николо Скира.

Он считается в клубе нетронутым. Контракт испанца с "Комо" действует до лета 2028 года.

Летом "лариджане" планируют огромные расходы на трансферы и подписание новых контрактов с действующими футболистами. Клуб хочет попробовать пробиться в еврокубки.

Ранее было известно, что некоторые клубы Серии А и Бундеслиги проявляли интерес к Сеску Фабрегасу.

В настоящее время "Комо" находится на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Сеск Фабрегас Комо
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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