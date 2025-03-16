Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Комо хочет сохранить Фабрегаса на следующий сезон. Клуб планирует попасть в еврокубки
Предусмотрены и немалые затраты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский “Комо” хочет сохранить главного тренера команды Сеска Фабрегаса на следующий сезон. Об этом сообщает Николо Скира.
Он считается в клубе нетронутым. Контракт испанца с "Комо" действует до лета 2028 года.
Летом "лариджане" планируют огромные расходы на трансферы и подписание новых контрактов с действующими футболистами. Клуб хочет попробовать пробиться в еврокубки.
Ранее было известно, что некоторые клубы Серии А и Бундеслиги проявляли интерес к Сеску Фабрегасу.
В настоящее время "Комо" находится на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
Популярное сейчас
- Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ
- Сборная Украины провела внутренний спарринг в Испании – ВИДЕО
- Соло от Мбаппе, первая победа Ворсклы в году, Ярмолюк переиграл Забарного, ничьи Миколенко и Цыганкова. Главные новости за 15 марта
- Главный тренер Ромы согласился с удалением своего игрока, а также стал на защиту Артема Довбыка
- Девушка Беллингема о отношениях с футболистом: "Слава — это испытание"
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной