Серия А. Наполи теряет критически важные очки в борьбе за Скудетто

Серия А. 29-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Наполи" 0:0

"Венеция": Раду, Шингтьенн, Идзес, Канде, Дзербин, К. Перес (Бузио 87), Николусси Кавилья, Данкан (Думбия 70), Эллертсон (Хапс 87), Фила (Гиткьер 70), Марич (Ористаньо 38)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Жезус 77), Буонджорно, Политано, Гилмор (Ангисса 77), Лоботка, МакТоминей, Спинаццола (Оливера 76), Лукаку (Симеоне 87), Распадори (Окафор 76)

Предупреждения: Канде 43, Николусси Кавилья 47 - Оливера 88

Главный арбитр: Маурицио Мариани

В туре с тремя Топ-матчами, в том числе прямой битвой прямых конкурентов в борьбе за Скудетто, "Наполи" обязан был воспользоваться возможностью. Обязан был переиграть предпоследнюю команду лиги и выйти на чистое первое место перед матчем "Аталанта" - "Интер". Но не сумел этого сделать, потеряв два очка, которые могут стать критичными.

Календарь неаполитанцев до окончания сезона в лиге теоретически гораздо более легкий, чем бергамцев и миланцев. Осталось лишь два матча против команд нынешней Топ-10 против шести таких матчей у "Аталанты" и пяти - у "Интера". Но если терять очки против команд из зоны вылета - такое преимущество в календаре стает бесполезным.

Впрочем, эта потеря очков вряд ли удивляет. Антонио Конте настаивает на том, что достижения его игроков ненормальны, экстраординарны. И вот в последних турах они стали нормальными. Нынешний стал шестым из семи последних без победы. В пяти из них состоялись ничьи. Причем практически все - по игре, заслуженно, логично.

Не удивляет такой результат и со стороны "Венеции". Она играет плотно, достойно. В первом круге в декабре проиграла в Неаполе лишь со счетом 0:1 из-за гола на 79-ой минуте. Сегодня не проиграла шестой матч лиги из девяти последних. В последних четырех играя вничью - в том числе 0:0 с "Аталантой", "Лацио" и вот теперь с "Наполи".

Первый тайм был ярким, энергичным, особенно его первые минут 20 и самая концовка. Начал Распадори ударом в стойку с 11-ти метров. Мерет отбивал удар Филы, прострелы в штрафную Алекса выбивали защитники. Раду отбивал удар Распадори и удар головой МакТоминея. Мерет спас от удара в упор Переса, а Ррахмани выбил с линии своих ворот.

В концовке тайма Раду взял удар головой Лукаку, который должен был стать гораздо более опасным, а также бросился в ноги Ди Лоренцо и взял удар в весьма опасной ситуации.

Второй тайм был более спокойным, менее острым. "Наполи" доминировал в нем, но, как всегда, в позиционной атаке не мог много создать. Замены были нужны, но Конте начал их почему-то лишь на 77-ой минуте, причем сразу с четырех. Пятая чуть не помогла, когда свободный Симеоне замыкал с восьми метров. Но пробил выше.

Финального штурма фаворита не было. В эти минуты и "Венеция" создавала. Дзербин чуть не замкнул в упор, немного не достав. А Мерет отбил удар Николусси Кавильи с линии штрафной.

Итак, "Наполи" набрал лишь восемь очков в семи последних турах. Крайне низкий темп. Он сравнялся по очкам с "Интером", но по итогам тура может отстать от миланцев на три, а то и вовсе опуститься на третье место. "Венеция" же остается 19-ой, но после четырех ничьих подряд в пяти очках позади 16-17 мест. Она еще может спастись.