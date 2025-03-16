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Рома – Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Команда Довбика встретится с претендентом на вылет
Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" сегодня попытается продолжить прогресс в Серии А. Подопечные Раньери в рамках 29 тура чемпионата Италии встретятся с "Кальяри", которого всего четыре очка отделяют от зоны вылета. В первом круге команды сыграли вничью 0:0. Будет ли так сухо и в этот раз?
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Серия А, 29 тур
16 марта, 17:00. "Стадио Олимпико" (Рим)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Рома - КальяріСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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