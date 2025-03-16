Рома – Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Рома" сегодня попытается продолжить прогресс в Серии А. Подопечные Раньери в рамках 29 тура чемпионата Италии встретятся с "Кальяри", которого всего четыре очка отделяют от зоны вылета. В первом круге команды сыграли вничью 0:0. Будет ли так сухо и в этот раз?

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Серия А, 29 тур

16 марта, 17:00. "Стадио Олимпико" (Рим)

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