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Между командами 20 очков разницы. Вышел ли Довбик в старте Ромы против Кальяри?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В Серии А сыграют "Рома" и "Кальяри".
Украинский нападающий Артём Довбик выходит с первых минут на матч.
???? La nostra formazione per #RomaCagliari!— AS Roma (@OfficialASRoma) March 16, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/oVIaqLVY8M
Довбик сыграет 25-й матч в Серии А в этом сезоне. С первых минут он выходит в 21-м матче. На счету нападающего 9 голов и 3 голевых передачи в чемпионате Италии.
До матча "Рома" занимает 8-е место с 46-ю баллами, "Кальяри" - 15-е с 26-ю набранными очками.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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