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Между командами 20 очков разницы. Вышел ли Довбик в старте Ромы против Кальяри?

Италия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Между командами 20 очков разницы. Вышел ли Довбик в старте Ромы против Кальяри?

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Серии А сыграют "Рома" и "Кальяри".

Украинский нападающий Артём Довбик выходит с первых минут на матч.

Довбик сыграет 25-й матч в Серии А в этом сезоне. С первых минут он выходит в 21-м матче. На счету нападающего 9 голов и 3 голевых передачи в чемпионате Италии.

До матча "Рома" занимает 8-е место с 46-ю баллами, "Кальяри" - 15-е с 26-ю набранными очками.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Владислав Прийменко
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