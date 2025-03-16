Между командами 20 очков разницы. Вышел ли Довбик в старте Ромы против Кальяри?

В Серии А сыграют "Рома" и "Кальяри".

Украинский нападающий Артём Довбик выходит с первых минут на матч.

Довбик сыграет 25-й матч в Серии А в этом сезоне. С первых минут он выходит в 21-м матче. На счету нападающего 9 голов и 3 голевых передачи в чемпионате Италии.

До матча "Рома" занимает 8-е место с 46-ю баллами, "Кальяри" - 15-е с 26-ю набранными очками.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.