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Фиорентина – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Время X для "фиалок": сейчас или никогда
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 29 тура чемпионата Италии "Фиорентина" примет "Ювентус" во Флоренции. Разрыв между командами составляет семь зачетных пунктов. "Фиалки" за последние пять туров проиграли четыре раза, выпав из борьбы за Лигу чемпионов. Сегодня именно тот момент, чтобы в нее вернуться – "бьянконерри" занимают желаемую четвертую позицию.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Чемпионат Италии, 29 тур
16 марта, 19:00. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Фіорентина - ЮвентусСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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