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Фиорентина – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

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Фиорентина – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке 29 тура чемпионата Италии "Фиорентина" примет "Ювентус" во Флоренции. Разрыв между командами составляет семь зачетных пунктов. "Фиалки" за последние пять туров проиграли четыре раза, выпав из борьбы за Лигу чемпионов. Сегодня именно тот момент, чтобы в нее вернуться – "бьянконерри" занимают желаемую четвертую позицию.

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Чемпионат Италии, 29 тур

16 марта, 19:00. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

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