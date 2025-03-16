Серия А. Болонья выносит Лацио и выходит на четвертое место

Серия А. 29-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Лацио" 5:0

Голы: Одгар 16, Орсолини 48, Ндой 49, Кастро 74, Фаббиан 84

"Болонья": Скорупски, Калабрия, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер (Побега 59), Фергюсон, Орсолини (Камбиаги 73), Одгар (Фаббиан 59), Кастро (Даллинга 78), Ндой (Домингес 78)

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Марушич, Ровелла, Гендузи (Белахьян 78), Исаксен (Педро 46), Весино (Ибрагимович 83), Дзакканьи (Чауна 62), Диа (Нослин 62)

Предупреждения: Фройлер 33 - Хила 44, Весино 57, А. Романьоли 90+1

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Настолько болезненное поражение "Лацио" нельзя было предсказать. Тем более, что "Болонья" с разницей более одного мяча команду, играющую в полном составе весь матч, не побеждала с 18-го января, а с разницей более двух не побеждала вообще никого с ноября. Но она в очень хорошей форме, а "лациале" сильно устали из-за игры в трех турнирах. Они еле волочили ноги.

В лиге римляне не проигрывали в шести предыдущих матчах, но выглядели натужно. Победу над "Миланом" одержали лишь на 98-ой минуте. На 98-ой одержали и победу над "Викторией" Пльзень в Лиге Европы, в ответном матче в четверг забили на 77-ой и еле прошли чехов. Чувствовалось, что их силы стремительно заканчиваются. Но все же такой провал не просматривался.

Победа "Болоньи" как раз просматривалась. Она вылетела из Еврокубков еще в январе, в Кубке в последний раз играла в начале февраля. В лиге же набрала форму, в предыдущих пяти матчах победив четырежды. Правда, все победы состоялись с разницей в один мяч, с камбеками, голами после 75-ой минуты. То есть такой разгром совершенно не ожидался. Прорвало.

В первом тайме никаких предпосылок к нему и не было. Счет по ударам по воротам был 3:2, команды боролись вязко, плотно, жестко, играли медленно. "Болонья" выглядела лучше, более острой, более собранной. И забила в атаке с фланга на фланг, когда Миранда прострелил, а Одгар в падении замкнул. Еще и Проведель потащил крученый удар Орсолини. Но на этом все.

А второй тайм вдруг начался двумя голами. Ндой сместился слева, отдал вразрез Орсолини, а тот с непростого угла перебросил Проведеля. Длинный пас низом пошел справа, Фергюсон пробежал и прострелил назад Ндою. Удару еще и помог рикошет. Так уже был взят реванш за 0:3 в первом круге. Причем ведь тогда "Болонья" играла вдесятером почти час.

Дзакканьи вскоре ответил ударом в стойку с линии штрафной. Но Побега прорвался слева и покатил "кросс" на Кастро. А на десерт была разыграна комбинация, и Миранда навесил слева на Фаббиана.

"Болонья" побеждает в лиге с разницей в пять мячей впервые с 1997-го года. Что важнее - оформляет 15 очков в шести последних турах, обходит "Лацио" и выходит на четвертое место перед матчем "Ювентуса". "Лацио" же остается с одной победой в пяти последних турах, на шестом месте и после такого провала вынужден будет перезагрузиться. Получится ли?