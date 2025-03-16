Серия А. Победный гол и один из лучших матчей Довбика за Рому

Серия А. 29-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Кальяри" 1:0

Гол: Довбик 62

"Рома": Свилар, Ренш, Манчини, Ндика, Салемакерс, М. Коне (Эль-Шаарави 64), Паредес, Анхелиньо, Суле (Дибала 64, Писилли 75), Бальданци (Кристанте 64), Довбик (Шомуродов 72)

"Кальяри": Каприле, Мина, Луперто, Паломино, Зортеа, Прати (Макумбу 64), Адопо (Марин 74), Дейола (Паволетти 80), Оберт (Ауджелло 65), Виола (Мутандва 64), Пикколи

Предупреждения: Виола 26, Оберт 40

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Календарь Серии А любезно предоставил "Роме" семь матчей подряд против семи последних команд лиги. Сегодня состоялся шестой. Результаты этих шести - 1:0, 1:0, 4:0, 2:1, 1:0, 1:0. То есть почти все матчи были крайне сложными, мучениями, с малым количеством забитых мячей. Но и все были победами, которые продвигали команду вперед.

Отчетный матч был особенно сложным из-за вылета из Лиги Европы в четверг, принесшего физическую и моральную усталость, сильное разочарование. В таком состоянии и "Кальяри" был опасным соперником. Тем более, что проиграл лишь два из пяти предыдущих матчей - "Ювентусу" и "Болонье" - с разницей в один мяч, сыграл 0:0 в гостях с "Аталантой".

Особенно сложным был этот матч и непосредственно для Артема Довбика. Он подвергся сильной критике за выступление в Бильбао в четверг. Даже от своего тренера Клаудио Раньери, начавшего спрашивать в интервью СМИ, не сдался ли игрок, не прекратил ли бороться. Раньери также заявил, что украинец должен искать не только голы, но и игру.

Что ж, сегодня Артем дал полный ответ на все вопросы, на все сомнения. Он и забил победный мяч, и играл очень активно, агрессивно. Пробил по воротам шесть раз - личный рекорд во всех турнирах за "Рому", коснулся мяча в штрафной площадке соперника девять раз - лучший на поле и в этом. Одно из лучших его выступлений за "Рому".

Он начал с действий в левой и правой частях штрафной, пытаясь ассистировать - перехватывали. Вскоре пробил с 20-ти метров - над перекладиной. Подхватил мяч в штрафной, сместился в ее центр, пробил - в защитника. В эти минуты "Рома" сильно давила и казалась близкой к голу. Практически во всей первой четверти матча.

Правда, постепенно "Кальяри" приходил в себя, играл стройнее, замедлял игру, отталкивал ее из своей штрафной. Владение мячом "Ромы", которое в первом тайме переваливало и за 70 процентов, уже выглядело стерильным. Довбик еще дважды пробил головой - с игры и углового, подрезая в угол, но выходило неточно.



А вот во втором тайме гости уже просто играли лучше хозяев, переигрывали их, выглядели свежее, собраннее и опаснее. Дейола пробивал и издали, и головой. Пикколи пробивал головой, и здесь уже Свилар тащил. Пикколи уже после гола "Ромы" пробивал с острого угла под дальнюю стойку - вновь Свилар вытащил. Миле спас и от удара Мины головой в падении.

В сущности, за весь матч "Рома" попала в створ ворот лишь однажды, а "Кальяри" - пять раз.

Свой гол "джаллоросси" нашли со "стандарта" после контратаки. Бальданци убежал, вывел Довбика на вратаря по правой стороне, Артем пробил мимо Каприле, но в защитника. Угловой, мяч отскакивает от соперника назад во вратарскую, Артем там, разворачивается и забивает. И бурно празднует с партнерами по команде, показывая, насколько важен этот гол.

"Рома" уже на седьмом месте в двух очках позади "Лацио", который уже играл в этом туре. В четырех очках позади четвертого места и в худшем случае будет по итогам тура в шести от него. А Довбик с десятым голом за клуб в сезоне в лиге и 15-ым во всех турнирах. Со вторым домашним в лиге подряд.

"Кальяри" на 15-ом месте в четырех очках над зоной вылета.