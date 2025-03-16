Серия А. Фиорентина - Ювентус 3:0. Мотта все?

Серия А. 29-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус" 3:0

Голы: Гозенс 15, Мандрагора 18, Гудмундссон 53

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Понграчич, Мари, Раньери (Комуццо 78), Гозенс, Катальди (Адли 89), Мандрагора, Фаджоли (Фолоруншо 85), Кен (Дзаньоло 89), Гудмундссон (Бельтран 79)

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Келли (Гатти 74), Вейга (Кошта 59), Веа (Консейсау 74), Локателли, К. Тюрам, Коопмейнерс, МакКенни, Н. Гонсалес (Камбиазо 59, Мбангула 87), Коло Муани

Предупреждения: Мари 13, Раньери 73 - Локателли 46, Веа 73, К. Тюрам 82

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Даже во время серии из пяти побед в лиге подряд "Ювентус" бушевал. Бушевал из-за вылета из Лиги Чемпионов и Кубка Италии. Болельщики яростно протестовали, в том числе против руководства, СМИ постоянно говорили о смене тренера. И та серия по качеству игры не обещала ничего хорошего. Вот она и перетекла в 0:7 в двух матчах лиги.

Даже ультрас клуба заявили, что не приедут поддержать сегодня команду, поскольку она того не заслуживает. А СМИ заявляли, что Тьяго Мотту, скорее всего, уволят в случае поражения. В случае любого поражения. После 0:3, оформленного уже в начале второго тайма, увольнение уроженца Бразилии кажется неминуемым.

"Фиорентина" также страдала. С четырьмя поражениями в пяти предыдущих матчах лиги. Ее главный тренер Раффаэле Палладино также под угрозой отставки. Команда устала после матчей Лиги Конференций в два последних четверга. Но сегодня ей попался слабый соперник. Еще и дома, где сильна, где сегодня выиграла четвертый из пяти последних матчей в лиге.

Обычно "фиалки" не владеют мячом много, а ищут быстрые вертикальные атаки. "Ювентус" же владеет много, но стерильно. В первом круге владел против "Фиорентины" 61 процент времени, но не победил (2:2). Неделю тому против "Аталанты" владел 63 процента и проиграл со счетом 0:4. Сегодня также владел 63 процента и проиграл со счетом 0:3.

Мотта требовал от подопечных не пропускать контратаки и побеждать в единоборствах, но те не услыхали. Хотя, вообще-то, начали матч неплохим давлением. Тюрама заблокировали, как и пас в штрафной на Коопмейнерса. Но вскоре угловой создал бардак в штрафной площадке Ди Грегорио, мяч в итоге отскочил к Гозенсу, а тот мощно пробил.

Вскоре прошел длинный пас, Фаджоли, пришедший из "Ювентуса" зимой, отправил Мандрагору, а тот пробил мимо Ди Грегорио. После чего "Фиорентина" уже окончательно ушла в оборону. Спокойно перекрывая и посылая длинные мячи в атаку. Их прерывали, но "фиалкам" хватало и четких действий у своих ворот. Они ничего не позволяли.

Второй тайм "Ювентус" также начал активно. Удар МакКенни блокировали, Вейга пробил головой (Де Хеа взял). Но и здесь вскоре "Фиорентина" забила. Гудмундссон промчал из центра поля и уже метров с 20-ти мощно пробил низом под стойку. На чем матч завершился. Кен забил из офсайда. Гозенс тащил с линии ворот. Де Хеа взял удар Тюрама издали, и на этом все.

"Фиорентина" почтила память скончавшегося около года назад Генерального директора Джо Бароне, разгромила ненавистного соперника, впервые с сезона 2020/21 не проиграла ему в лиге в обоих матчах. Она лишь на восьмом месте и должна еще много работать для поднятия наверх, но такая победа уж точно придаст уверенности в себе.

"Ювентус"? Он, вообще-то, до сих пор выше "Фиорентины". Опускается на пятое место, но лишь в одном очке позади лигочемпионского четвертого. То есть в турнирной таблице никакой трагедии нет. Но такая игра, такие два последних результата, такое настроение способны развалить любую команду. Уж точно способны уволить ее тренера.