Находящийся в аренде игрок старой синьоры помогает разгромить команду Мотты. Фиорентина – Ювентус 3:0. Обзор матча

К середине первого тайма тосканцы установили счет 2:0. Гости играли первым номером, но владение без реализации моментов – ничто. "Фиолетовые" продемонстрировали 100% точность, ведь все 3 удара в створ оказались результативными. В двух голевых атаках ассисты отдал Николо Фаджоли, которого клуб из Флоренции арендовал до конца июня.

"Лилии" поднимаются на 8 позицию (48 очков) и 30 марта будут принимать "Аталанту". "Зебры" замыкают топ-5 (52 балла) и в конце месяца будут играть дома с "Дженоа".

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Смотрите обзор матча 29 тура чемпионата Италии

Флоренция. Стадио Артемио Франки

Фиорентина – Ювентус 3:0

Голы: Госенс, 15, Мандрагора, 18, Гудмундссон, 53