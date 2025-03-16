  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Находящийся в аренде игрок старой синьоры помогает разгромить команду Мотты. Фиорентина – Ювентус 3:0. Обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Находящийся в аренде игрок старой синьоры помогает разгромить команду Мотты. Фиорентина – Ювентус 3:0. Обзор матча

Италия

Бьянконери в отчаянии

Находящийся в аренде игрок старой синьоры помогает разгромить команду Мотты. Фиорентина – Ювентус 3:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

К середине первого тайма тосканцы установили счет 2:0. Гости играли первым номером, но владение без реализации моментов – ничто. "Фиолетовые" продемонстрировали 100% точность, ведь все 3 удара в створ оказались результативными. В двух голевых атаках ассисты отдал Николо Фаджоли, которого клуб из Флоренции арендовал до конца июня.

"Лилии" поднимаются на 8 позицию (48 очков) и 30 марта будут принимать "Аталанту". "Зебры" замыкают топ-5 (52 балла) и в конце месяца будут играть дома с "Дженоа".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 29 тура чемпионата Италии

Флоренция. Стадио Артемио Франки

Фиорентина – Ювентус 3:0

Голы: Госенс, 15, Мандрагора, 18, Гудмундссон, 53

По теме
yellow-arrow
В этом столетии таковых было только трое. Довбик вошел в историю Ромы
yellow-arrow
"Нападающий живет ради гола, но я сказал ему, что так не должно быть". Раньери отреагировал на гол Довбика
yellow-arrow
Серия А. Фиорентина - Ювентус 3:0. Мотта все?
Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости