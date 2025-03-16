Серия А. Аталанта - Интер 0:2. В восьмой раз подряд

Серия А. 29-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер" 0:2

Голы: Аугусто 54, Лаутаро Мартинес 87

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити (Самарджич 74), Хиен, Колашинац, Белланова (Руджери 59), Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич (Де Кетеларе 59), Лукман (Брешианини 83), Ретеги (Мальдини 74)

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз (Биссек 66), Чалханоглу (Асллани 90+1), Барелла, Мхитарян (Фраттези 75), Аугусто, М. Тюрам (Тареми 90+1), Лаутаро Мартинес (Корреа 90+1)

Предупреждения: Белланова 39, Эдерсон 81 - А. Бастони 79, Павар 86

Удаления: Эдерсон 81 (вторая желтая) - А. Бастони 90+4 (вторая желтая)

Главный арбитр: Давиде Масса

Странно видеть такую статистику в матчах команд, похожих по силе, уровню, играющих в Лиге Чемпионов, но она неумолима. Сегодня "Интер" переиграл "Аталанту" в восьмой раз подряд во всех турнирах. В четвертый раз подряд - с разницей более одного мяча. Выходит, еще и пожалел после двух 4:0 в двух предыдущих очных матчах в Серии А.

Нынешний матч был особенным. Последней прямой встречей претендентов на Скудетто в сезоне. "Аталанта" наконец-то признала, что она претендует на Скудетто, город взбудоражен, болельщики пришли на тренировку с флагами, файерами, песнями, сегодня пришли с баннерами на тему Скудетто. Но и это не помогло прервать ужасную серию.

Вообще-то, "Интер" в этом сезоне обвиняют в неумении добывать результат в Топ-матчах. Симоне Индзаги сам признает это. Он не переиграл ни разу ни "Милан", ни "Ювентус", ни "Наполи". А "Аталанта" как раз подошла к встрече с чемпионом сразу после блестящей победы в Топ-матче - 4:0 в гостях над "Ювентусом". Но ее будто и не было.

"Аталанта" не пропускала в пяти предыдущих матчах лиги на всех полях. "Интер" пропустил в шести из предыдущих семи. Но сегодня бергамцы пропустили сразу два и могли еще, а миланцы казались очень далекими от пропущенного. Никто не умеет останавливать атаку Джан Пьеро Гасперини и забивать ее обороне, как Индзаги.

Участники отчетного матча - безоговорочно лучшие атаки лиги с 63-ю забитыми каждая в первых 28-ми турах. На 13 больше, чем ближайший преследователь. Но сегодня подвели. Играли вязко, медленно, совершенно не желали рисковать. Возможно, 0:0 "Наполи" в Венеции днем остудил, заставил подумать, что и ничья не будет неудачей.

Правда, уже в дебюте Лаутаро Мартинес классно послал Тюрама один-на-один. Но Маркус пробил в стойку, а на добивании Джимсити заблокировал удар Аугусто на линии ворот. "Аталанта" начала быстро отвечать. Но Де Роон пробивал и головой, и ногой неточно. Как и Лукман и Эдерсон метров с 18-20. Зоммер потащил удар головой Пашалича.

А в начале второго тайма Аугусто, только-только вернувшийся после травмы и заявлявший, что специально спешил к этому матчу, свободно замкнул головой угловой Чалханоглу. После чего гости и вовсе потеряли желание атаковать. А Эдерсон и Лукман все пробивали с 16-20 метров неточно или в защитников. Удар Чалханоглу издали Карнезекки отбил.

Оживление наступило лишь в последней стадии матча. Лаутаро забил, но арбитры зафиксировали его фол. Эдерсон получил две желтые карточки за споры с арбитром. Барелла оставил Лаутаро под непростым углом, но тот сумел пробить мимо Карнезекки. Фраттези мог забить, но проиграл дуэль вратарю. Бастони был удален, что ничего не изменило.

"Интер" играет натужно, еще и занят в Кубке и в Лиге Чемпионов, потому устал. Он побеждает в лиге с разницей более одного мяча впервые с января. Но именно в таком матче, в такой момент, в гостях. Это чемпионская победа. С десятью очками в четырех последних матчах лиги он увеличивает гандикап над вторым местом до трех очков.

"Аталанта" уже даже отстает от лидера на шесть. После такого поражения, после восьмого матча лиги из 12-ти последних без побед, после шестого матча лиги дома подряд без побед (и третьего дома подряд без забитых мячей) вернуться в борьбу за Скудетто будет очень сложно. Ныне даже четвертое место по очкам ближе, чем первое.