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Всё решилось во втором тайме. Аталанта - Интер 0:2. Видео голов и обзор матча

Италия
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Два удаления и такое же количество голов

Всё решилось во втором тайме. Аталанта - Интер 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Миланский "Интер" на выезде одержал важную победу над "Аталантой", влияющую на чемпионскую гонку.

Гости отличились двумя голами уже во втором тайме. Сначала за "нерадзурри" забил Карлос Аугусто на 54-й минуте, а затем забитым мячом отметился Лаутаро Мартинес на 87-й минуте. В этом матче был удален Эдерсон на 81-й минуте, а также в конце этой игры красный свет перед собой увидел Алессандро Бастони.

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"Интер" воспользовался потерей очков от "Наполи" и оторвался от ближайших преследователей в чемпионате Италии на три очка, набрав всего 64 зачетных балла. "Аталанта" остается на третьем месте с 58 очками.

Серия А, 29-й тур
Стадион: "Гевисс Стэдиум" (Бергамо)
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
"Аталанта" - "Интер" 0:2
Голы: Карлос Аугусто (54), Мартинес (87)

Видеообзор матча:

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Андрей Журба
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