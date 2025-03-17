Всё решилось во втором тайме. Аталанта - Интер 0:2. Видео голов и обзор матча

Миланский "Интер" на выезде одержал важную победу над "Аталантой", влияющую на чемпионскую гонку.

Гости отличились двумя голами уже во втором тайме. Сначала за "нерадзурри" забил Карлос Аугусто на 54-й минуте, а затем забитым мячом отметился Лаутаро Мартинес на 87-й минуте. В этом матче был удален Эдерсон на 81-й минуте, а также в конце этой игры красный свет перед собой увидел Алессандро Бастони.

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"Интер" воспользовался потерей очков от "Наполи" и оторвался от ближайших преследователей в чемпионате Италии на три очка, набрав всего 64 зачетных балла. "Аталанта" остается на третьем месте с 58 очками.

Серия А, 29-й тур

Стадион: "Гевисс Стэдиум" (Бергамо)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

"Аталанта" - "Интер" 0:2

Голы: Карлос Аугусто (54), Мартинес (87)

Видеообзор матча: