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Тьяго Мотта: Отставка? Было бы слишком просто
Комментарии после разгромного поражения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта дал комментарий после поражения от "Фиорентины" (0:3).
"Это продолжение того, что было в последнем матче. История повторяется: мы хорошо начинаем, понимая как свои трудности, так и стратегию соперника. Но сегодня, как и против "Аталанты" дома, при первых трудностях мы не смогли среагировать - и это то, что нам обязательно нужно улучшить.
Сегодня мы не сильны ни в обороне, ни в атаке. Нам тяжело в обеих фазах игры, поэтому нужно вернуть баланс. До этих двух матчей мы показывали совсем другое лицо, даже имея трудности, но всегда реагировали правильно. Мы находили способ переломить ситуацию, а в последних двух играх этого не произошло. Теперь нужно оценить нашу стратегию на следующие матчи, особенно на игру против "Дженоа", и воплотить ее в жизнь", - сказал Мотта.
Когда его спросили, задумывался ли он об отставке, Мотта ответил следующее.
"Было бы слишком просто так сделать, а я не люблю легких решений. Нам нужно побеждать, и мы найдем способ набрать как можно больше очков, чтобы достичь нашей цели - финишировать в топ-4. Начиная уже со следующего матча. К сожалению, сегодня мало что можно сказать, но нужно сделать выводы, сохранить холодную голову и найти решение, чтобы уже в следующей игре мы увидели другую команду", - сказал Мотта.
Добавим, что после 29-и сыгранных матчей "Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52 очками.
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