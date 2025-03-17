Тьяго Мотта: Отставка? Было бы слишком просто

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта дал комментарий после поражения от "Фиорентины" (0:3).

"Это продолжение того, что было в последнем матче. История повторяется: мы хорошо начинаем, понимая как свои трудности, так и стратегию соперника. Но сегодня, как и против "Аталанты" дома, при первых трудностях мы не смогли среагировать - и это то, что нам обязательно нужно улучшить.

Сегодня мы не сильны ни в обороне, ни в атаке. Нам тяжело в обеих фазах игры, поэтому нужно вернуть баланс. До этих двух матчей мы показывали совсем другое лицо, даже имея трудности, но всегда реагировали правильно. Мы находили способ переломить ситуацию, а в последних двух играх этого не произошло. Теперь нужно оценить нашу стратегию на следующие матчи, особенно на игру против "Дженоа", и воплотить ее в жизнь", - сказал Мотта.