Главный тренер Интера прокомментировал победу над Аталантой

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими мыслями после победы над "Аталантой" 2:0.

"Как тренер, я очень доволен выступлением команды. Мы могли закрывать игру еще раньше, но попали в стойку, гол Лаутаро не засчитали, а Фраттези немного не хватило точности.

Мы много боролись против топовой команды и почти ничего не позволили сопернику, который, как и мы, забил 63 гола. Я должен похвалить игроков, потому что с таким настроем мы можем достичь больших вещей.

За последние недели о нас много писали, но когда видишь такие выступления, понимаешь, что команда имеет это в своей ДНК. Мы прошли изнурительный отрезок сезона, и я доволен. Впереди еще девять матчей, много других игр, но я не могу требовать от команды большего", - сказал Индзаги.