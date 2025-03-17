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Главный тренер Интера прокомментировал победу над Аталантой
Матч с характером
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими мыслями после победы над "Аталантой" 2:0.
"Как тренер, я очень доволен выступлением команды. Мы могли закрывать игру еще раньше, но попали в стойку, гол Лаутаро не засчитали, а Фраттези немного не хватило точности.
Мы много боролись против топовой команды и почти ничего не позволили сопернику, который, как и мы, забил 63 гола. Я должен похвалить игроков, потому что с таким настроем мы можем достичь больших вещей.
За последние недели о нас много писали, но когда видишь такие выступления, понимаешь, что команда имеет это в своей ДНК. Мы прошли изнурительный отрезок сезона, и я доволен. Впереди еще девять матчей, много других игр, но я не могу требовать от команды большего", - сказал Индзаги.
Добавим, что после этого матча "Интер" закрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, имея 64 очка - на три больше идущего вторым "Наполи" и на шесть больше "Аталанты".
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