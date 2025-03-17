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Конте - о потере очков Наполи: Мы должны сконцентрироваться на собственных выступлениях

Италия

Итальянский специалист считает, что его команда заслуживала на победу

Конте - о потере очков Наполи: Мы должны сконцентрироваться на собственных выступлениях

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал результат матча с "Венецией" (0:0).

"Я не думаю, что они создали нам много проблем. Мы играли на сложном поле против команды, находящейся в хорошей форме. С ними тяжело играть, но мы должны были реализовывать собственные моменты, которых было много. Мы не позволили им воспользоваться нашими ошибками, но они имели несколько замечательных возможностей. Это был матч, в котором мы заслуживали победу. Для нас ничего не изменилось, мы должны сконцентрироваться на собственных выступлениях".

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Добавим, что "Наполи" находится на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 61 очко в 29-ти турах. Команда Антонио Конте отстает от "Интера", лидера чемпионата Италии, на три балла.

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Антонио Конте Наполи
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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