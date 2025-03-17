Конте - о потере очков Наполи: Мы должны сконцентрироваться на собственных выступлениях

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал результат матча с "Венецией" (0:0).

"Я не думаю, что они создали нам много проблем. Мы играли на сложном поле против команды, находящейся в хорошей форме. С ними тяжело играть, но мы должны были реализовывать собственные моменты, которых было много. Мы не позволили им воспользоваться нашими ошибками, но они имели несколько замечательных возможностей. Это был матч, в котором мы заслуживали победу. Для нас ничего не изменилось, мы должны сконцентрироваться на собственных выступлениях".