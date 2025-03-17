Довбик и Свилар могут покинуть Рому

Воспитанник "Бенфики" Миле Свилар продолжает закрепляться среди лучших молодых голкиперов Европы. Теперь он ожидает, что клуб признает его прогресс не только на словах, но и в финансовом плане.

Сейчас контракт игрока с "Ромой" действует до 2027 года, а его зарплата составляет 1 миллион евро в сезон. В ходе последних переговоров агент голкипера запросил 4 миллиона евро в год в случае продления соглашения. Это стало неожиданностью для руководства "волков", но клуб понимает, что для сохранения Свилара придется делать серьезное предложение.

В отличие от Свилара, ситуация Артема Довбыка выглядит значительно сложнее. Украинский форвард, который прошлым летом перешел в "Рому" после фантастического сезона в "Жироне" (трансфер обошелся в 30,5 млн евро плюс возможные 5 млн бонусами), пока не оправдал ожиданий. Особенно разочарован им главный тренер Клаудио Раньери.

"Я верю в него, но он должен верить в нас. Я хочу видеть его реакцию и борьбу, как у всех остальных. Без игры и без голов у меня остается горькое послевкусие. Не хочу думать, что он сдался", - сказал Раньери.

Эти слова звучат как четкое предупреждение: либо Довбик прибавляет, либо прощается с командой. В клубе уже не считают украинца неприкосновенным, и если ситуация не изменится, "Рома" готова выставить его на трансфер летом.

Добавим, что в этом сезоне на счету Артема 15 голов и 4 ассиста в 38 матчах за "Рому" во всех турнирах.