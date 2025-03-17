Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус не собирается увольнять Мотту несмотря на два разгромных поражения в последних матчах
Однако все может измениться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" не собирается увольнять Тьяго Мотту, несмотря на два разгромных поражения в последних матчах.
Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководство "бьянконери" на данный момент не планирует увольнять 42-летнего итальянского специалиста после поражений от "Фиорентины" (3:0) и "Аталанты" (0:4).
Отмечается, что ситуация может измениться в конце сезона, если "старая синьора" за этот период сможет найти нового менеджера. В таком случае в клубе будут размышлять над долгосрочным проектом с новым наставником.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 52 очками после 29-ти сыгранных туров в чемпионате.
Популярное сейчас
- Президент одного из клубов УПЛ угрожал сдать футболиста в ТЦК после отказа продлевать контракт
- Шоу Степанюка, монумент Кинарейкину, центральная ось Александрии, джокеры Малыш и Пушкарев. Символическая сборная 21-го тура УПЛ
- Победный гол Довбика, поражения Колоса и Черноморца, исторический трофей Ньюкасла, суперкамбэк Барсы. Главные новости за 16 марта
- Триумфальное возвращение-2. Малиновский отдал уже два ассиста в матче с Лечче. ВИДЕО
- Девушка Беллингема о отношениях с футболистом: "Слава — это испытание"
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак