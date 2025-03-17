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Ювентус не собирается увольнять Мотту несмотря на два разгромных поражения в последних матчах

Италия

Однако все может измениться

Ювентус не собирается увольнять Мотту несмотря на два разгромных поражения в последних матчах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" не собирается увольнять Тьяго Мотту, несмотря на два разгромных поражения в последних матчах.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководство "бьянконери" на данный момент не планирует увольнять 42-летнего итальянского специалиста после поражений от "Фиорентины" (3:0) и "Аталанты" (0:4).

Отмечается, что ситуация может измениться в конце сезона, если "старая синьора" за этот период сможет найти нового менеджера. В таком случае в клубе будут размышлять над долгосрочным проектом с новым наставником.

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"Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 52 очками после 29-ти сыгранных туров в чемпионате.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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