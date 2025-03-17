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Гасперини - о поражении от Интера: Удаление испортило ход поединка
Опытный специалист недоволен решением арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче с "Интером" (0:2).
"Удаление испортило ход поединка. Мне очень обидно за команду и наших болельщиков. Я считаю, что не было предпосылок для того, чтобы показывать красную карточку Эдерсону. Это было преувеличением от арбитра.
Впереди нас ждет девять заключительных матчей сезона после международного перерыва, поэтому нам стоит проявить себя как можно лучше в каждом из них. Сегодня мы играли против одной из лучших команд Европы и пытались одержать победу. Мне бы хотелось бороться за скудетто, поэтому мы будем делать все возможное для того, чтобы достичь этого".
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Отметим, что на данный момент "Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице Серии А с 58 очками. Они отстали от "Интера", который остается лидером чемпионата Италии, на 6 баллов. На втором месте находится "Наполи" с 61 очком.
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