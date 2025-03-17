  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гасперини - о поражении от Интера: Удаление испортило ход поединка
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини - о поражении от Интера: Удаление испортило ход поединка

Италия

Опытный специалист недоволен решением арбитра

Гасперини - о поражении от Интера: Удаление испортило ход поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче с "Интером" (0:2).

"Удаление испортило ход поединка. Мне очень обидно за команду и наших болельщиков. Я считаю, что не было предпосылок для того, чтобы показывать красную карточку Эдерсону. Это было преувеличением от арбитра.

Впереди нас ждет девять заключительных матчей сезона после международного перерыва, поэтому нам стоит проявить себя как можно лучше в каждом из них. Сегодня мы играли против одной из лучших команд Европы и пытались одержать победу. Мне бы хотелось бороться за скудетто, поэтому мы будем делать все возможное для того, чтобы достичь этого".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что на данный момент "Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице Серии А с 58 очками. Они отстали от "Интера", который остается лидером чемпионата Италии, на 6 баллов. На втором месте находится "Наполи" с 61 очком.

По теме
yellow-arrow
Ювентус не собирается увольнять Мотту несмотря на два разгромных поражения в последних матчах
yellow-arrow
Довбик и Свилар могут покинуть Рому
yellow-arrow
Конте - о потере очков Наполи: Мы должны сконцентрироваться на собственных выступлениях
Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BergamoNews
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости