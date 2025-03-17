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Нападающий Ромы выбыл на месяц из-за травмы

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Нападающий Ромы выбыл на месяц из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ромы" Пауло Дибала получил повреждение мышцы левого бедра. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Аргентинец получил травму в матче 29-го тура Серии А против "Кальяри". Дибала вышел на замену на 64-й минуте, но уже на 75-й был вынужден покинуть поле.

По информации источника, футболист прошел медицинское обследование, которое показало, что травма является достаточно серьезной, и Пауло пропустит около месяца.

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Пауло Дибала Рома (Италия)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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