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Нападающий Ромы выбыл на месяц из-за травмы
Плохие новости
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала получил повреждение мышцы левого бедра. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Аргентинец получил травму в матче 29-го тура Серии А против "Кальяри". Дибала вышел на замену на 64-й минуте, но уже на 75-й был вынужден покинуть поле.
По информации источника, футболист прошел медицинское обследование, которое показало, что травма является достаточно серьезной, и Пауло пропустит около месяца.
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