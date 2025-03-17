Нападающий Ромы выбыл на месяц из-за травмы

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала получил повреждение мышцы левого бедра. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Аргентинец получил травму в матче 29-го тура Серии А против "Кальяри". Дибала вышел на замену на 64-й минуте, но уже на 75-й был вынужден покинуть поле.

По информации источника, футболист прошел медицинское обследование, которое показало, что травма является достаточно серьезной, и Пауло пропустит около месяца.