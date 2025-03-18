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Наполи договорился о трансфере перспективного защитника Эмполи
Об этом сообщил агент футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" договорился о трансфере талантливого защитника "Эмполи".
Согласно информации от издания Calciomercato, 20-летний Лука Мариануччи летом этого года присоединится к команде Антонио Конте. Сумма трансфера составит около 9 миллионов евро. Агент перспективного итальянского футболиста заявил, что они уже провели переговоры с "Наполи" и сделка практически завершена.
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В этом сезоне Лука Мариануччи стал одним из неожиданных открытий Серии А. Итальянец провел уже 15 матчей за "Эмполи" во всех турнирах, отметившись двумя ассистами.
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